Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводит резервы, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - пишут в Генштабе.

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Оккупанты наносят удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За текущие сутки, 16 сентября, россияне уже нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Сиверск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Большое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

Харьковское направление:

Противник совершил обстрелы из вооружения танков, минометов и артиллерии, в том числе и с территории РФ. Были удары в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зибино, Волчанск, Стрелка, Двуречная, Купянск и Пристин;

Славянское направление:

Зафиксировано попадание оккупантов в районе населенного пункта Гороховатка.

Краматорское направление:

Пострадали населенные пункты: Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка.

Бахмутское направление:

Нью-Йорк, Белогоровка, Раздолевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Отрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск.

Авдеевское направление:

Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.

"На Новопавловском и Запорожском направлении враг активных действий не проводил. Продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии оккупантов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье", - добавили в Генштабе.

Южнобужское направление

Обстрелам подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухой Пруд, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововознесенское и Осокоровка.

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