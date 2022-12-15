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С начала суток Россия 16 раз обстреливала Херсон, - Зеленский

15 декабря, 2022 четверг
23:17
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала суток, 15 декабря, российские террористы 16 раз обстреливали Херсон

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Во время очередного российского обстрела Херсона сегодня снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. Погибла женщина – парамедик, волонтер. Мои соболезнования родным... Лишь с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так – каждый день. Сегодня снова обстреливались громады Харьковской области...", - заявил президент.

По словам Зеленского, по-прежнему тяжелые бои продолжаются на Донбассе.

"Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких построек. , никаких стен, которые можно использовать для любой обороны...", - говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

  • За сутки 14 декабря кафиры совершили 86 обстрелов по территории Херсонщины, поражены жилые кварталы, школу здание ОГА и судостроительный завод.
  • Тогда из-за российской агрессии в Херсоне погиб 8-летний мальчик.

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