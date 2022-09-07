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Главная война с Россией С начала суток РФ уже нанесла 8 ракетных и 10 авиаударов по Украине

С начала суток РФ уже нанесла 8 ракетных и 10 авиаударов по Украине

7 сентября, 2022 среда
18:56
война с Россией

С начала суток, 7 сентября, россияне нанесли более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленко, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.

Волынское и Полесское направления

Ситуация без изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины по воздушному пространству и территории республики Беларусь.

Северское направление

Из минометов и реактивной артиллерии россияне нанесли удары в районах населенных пунктов Блешня, Гай, Сеньковка Черниговской области и Мануховка, Юрьево, Николаевка, Ходыно, Порохонь, Волковка, Запсилья, Стукаловка и Нововасиловка Сумской области.

Харьковское направление

Со ствольной и реактивной артиллерии пострадали объекты и гражданская инфраструктура в районах Дуванки, Сосновки, Черноглазовки, Мироновки, Константиновки, Удов, Русской Лозовой, Питомника, Черкасской Лозовой, Черкасских Тишков, Русских Тишков, Базалиевки, Базалиевки,

Славянское направление

Со ствольной и реактивной артиллерии россияне нанесли удары в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Дмитровка, Бражковка, Сулиговка и Вернополье.

Краматорское направление

Зафиксированы обстрелы возле Татьяновки, Кривой Луки, Озерного, Звоновки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Веселого и Григорьевки.

Бахмутское направление

Россияне из минометов, ствольной и реактивной артиллерии ударили по районам населенных пунктов Нью-Йорк, Торецк, Юрьевка, Александрополь, Зайцево, Веселая Долина, Опросное, Николаевка Вторая, Майорск, Одрадовка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка.

Авдеевское направление

Были российские удары недалеко от Авдеевки, Опросного, Орловки, Водяного, Тоненького и Первомайского.

Новопавловское направление

Из артиллерии разных типов произошли обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Георгиевка, Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Золотая Нива, Егоровка, Петровка, Солодкое, Шевченко, Большая Новоселка, Новомайорское, Павло.

Запорожское направление

Из артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданиловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Малиновка, Ольговское, Белогорье, Новополь, Времовка, Свободное Поле и Шевченко.

Южнобужское направление

"Противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Кроме того, обстрелы вражеской артиллерии подверглись населенным пунктам Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Александровка, Степная Долина, Благодатное, Луч, Днепровское, Лупаре, Большое Артаково, Белая Криница, Терновка, Сухой Пруд, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка, Петровка, Большая Костромка и Ивановка", - пишут в Генштабе.

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