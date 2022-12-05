Об этом сообщил в facebook Генеральный штаб ВСУ.

"По предварительной информации, более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами ПВО Сил обороны. Информация уточняется. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты вдоль линии столкновения. Активно применяют авиацию в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Волынское и Полесское направления: обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Северское направление: враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

Слобожанское направление: вражеским обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Бугроватка, Гатище, Бочково, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Червонопоповка, Терны, Макеевка и Ведмежье в Донецкой области. Враг также задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

Бахмутское и Авдеевское направления: обстрелам из всего спектра артиллерии подверглись 26 районов населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное.

Новопавловское направление: обстрелы по районам Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиаудар неподалеку от города Угледар.

Запорожское и Херсонское направления : артиллерийские обстрелы районов более тридцати населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, городов Времовка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаревка Херсонской области и города Херсон.

Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

В правительстве сообщили , что враг попал по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет: ПВО сбила более 60 из них.

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