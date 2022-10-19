С начала суток РФ нанесла 4 ракетных и 11 авиаударов. Из Беларуси задействовали 9 дронов-камикадзе - 8 из них сбиты
В среду, 19 октября, российский агрессор нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов по территории Украины. Также задействовали 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", которые вылетели из Беларуси
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью БПЛА иранского производства "Shahed-136". Все они успешно сбиты Силами обороны Украины", - пишут в Генштабе ВСУ.
В течение текущих суток, 19 октября, российский противник нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов. Агрессор произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. В течение дня РФ задействовала 9 ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечья и Хатнее;
- на Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка;
- на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надия, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздоловка, Соледар, Спорное и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное