С начала суток РФ нанесла 4 ракетных и 11 авиаударов. Из Беларуси задействовали 9 дронов-камикадзе - 8 из них сбиты

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью БПЛА иранского производства "Shahed-136". Все они успешно сбиты Силами обороны Украины", - пишут в Генштабе ВСУ.

В течение текущих суток, 19 октября, российский противник нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов. Агрессор произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. В течение дня РФ задействовала 9 ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;

– из минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечья и Хатнее;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелечья и Хатнее; на Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка;

– из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка; на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надия, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надия, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка; на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздоловка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

– из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздоловка, Соледар, Спорное и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

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