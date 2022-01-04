С начала суток оккупанты в зоне ООС не стреляли
По состоянию на 17:00 4 января в зоне Операции объединенных сил с начала суток не зафиксированы обстрелы со стороны российских войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Подразделения ОС держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
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