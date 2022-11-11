Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-беларусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", – отмечает Генштаб.

На других направлениях враг проявлял огневую активность следующим образом:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огирцово и Стрилечья Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка Луганской области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

в Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

Захватчики сосредоточивают усилия на сдерживании защитников Украины на отдельных направлениях, усовершенствуют укрепления на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированного Крыма, а также ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ВСУ заходят в Херсон, а город возвращается под украинский контроль.

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