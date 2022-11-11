С начала суток оккупанты ударили ракетами, авиацией и РСЗО по 5 областям Украины
В пятницу, 11 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 9 авиационных ударов, а также более 10 раз стреляли из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-беларусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", – отмечает Генштаб.
На других направлениях враг проявлял огневую активность следующим образом:
- на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огирцово и Стрилечья Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка Луганской области;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;
- в Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.
Захватчики сосредоточивают усилия на сдерживании защитников Украины на отдельных направлениях, усовершенствуют укрепления на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированного Крыма, а также ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- 11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ВСУ заходят в Херсон, а город возвращается под украинский контроль.
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