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С начала суток оккупанты трижды обстреляли украинские войска в зоне ООС
2 августа на фронте зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня российскими войсками
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .
2 августа:
- Вблизи Опытного оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра.
- Неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из противотанковых и автоматических гранатометов, а также пулеметов.
- У Южного и Новолуганского российские наемники обстреливали позиции из автоматических станковых гранатометов.
- В районе Светлодарска оккупанты применяли противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- Под Орехово россияне осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- На Луганщине ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.
3 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
У Золотого-4 российские войска обстреляли ВСУ из стрелкового оружия.
В направлении Светлодарска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского враг стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
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