С начала суток оккупанты трижды обстреляли украинские войска в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .



2 августа:

Вблизи Опытного оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из противотанковых и автоматических гранатометов, а также пулеметов.

У Южного и Новолуганского российские наемники обстреливали позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска оккупанты применяли противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Под Орехово россияне осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

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В ответ на обстрелы оккупационных войск украинская армия открывала огонь.3 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.У Золотого-4 российские войска обстреляли ВСУ из стрелкового оружия.В направлении Светлодарска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.Вблизи Луганского враг стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.Боевых потерь среди украинских военных нет.