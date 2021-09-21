С начала суток оккупанты стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, ВСУ открывали огонь
21 сентября в зоне ООС зафиксировано 2 нарушения режима "тишины" со стороны российско-оккупационных сил, из них 1 обстрел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Вблизи Каменки оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.
В направлении Шумов противник совершил обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия.
Украинские войска подавляли огневые средства противника.
Потерь среди украинских военных нет.
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