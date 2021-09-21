С начала суток оккупанты стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, ВСУ открывали огонь

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Вблизи Каменки оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.



В направлении Шумов противник совершил обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия.



Украинские войска подавляли огневые средства противника.



Потерь среди украинских военных нет.

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