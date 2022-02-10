С начала суток оккупанты пять раз нарушили "тишину": задействовали гранатометы, пулеметы и беспилотник
С начала суток 10 февраля на 17:00 российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс- служба штаба ООС.
Оккупанты дважды стреляли по украинским позициям из гранатометов разных систем вблизи Песков.
В направлении зайцев русские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Из крупнокалиберных пулеметов враги вели огонь у Гранитного.
Три выстрела ВОГ-17 кафиры сбросили с беспилотного летательного аппарата вблизи населенного пункта Тарамчук.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщают в штабе.
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