С начала суток оккупанты пять раз нарушили "тишину": задействовали гранатометы, пулеметы и беспилотник

Об этом сообщает пресс- служба штаба ООС.

Оккупанты дважды стреляли по украинским позициям из гранатометов разных систем вблизи Песков.

В направлении зайцев русские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов враги вели огонь у Гранитного.

Три выстрела ВОГ-17 кафиры сбросили с беспилотного летательного аппарата вблизи населенного пункта Тарамчук.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщают в штабе.

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