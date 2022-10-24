С начала суток оккупанты нанесли по гражданским 3 ракетных и 7 авиационных ударов и трижды били из РСЗО, - Генштаб
В понедельник, 24 октября, по состоянию на 18:00 российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей 3 ракетных и 7 авиационных ударов, а также трижды стреляли из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
"Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по критической инфраструктуре с территории Беларуси, в том числе ударными иранскими дронами.
На Слобожанском направлении оккупанты стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красное, Огирцево, Старица и Чугуновка.
На Купянском и Лиманском направлениях захватчики били из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Каменка, Дроновка, Заречное, Надия и Белогоровка.
На Бахмутском направлении россияне применили танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Верхнекаменное, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка.
На Авдеевском направлении оккупанты из танков и разнокалиберной артиллерии били в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Марьинка и Первомайское.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - отметили в Генштабе.
На Новопавловском и Запорожском направлениях из танков и всего спектра артиллерии захватчики стреляли в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Гуляйполе, Зализнычное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.
На Южнобужском направлении враг обстреливал районы Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдина, Партизанского, Давыдова Брода и Трифоновки.
Для замедления контрнаступления ВСУ оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.
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