С начала суток оккупанты 94 раза обстреляли Сумщину и сбросили с дрона два взрывных устройства
За день, 9 января, оккупанты сбросили две взрывчатки с квадрокоптера на территорию Сумщины, всего за сутки было 94 обстрела, обошлось без пострадавших
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Враг нанес удары по Шалыгинскому, Краснопольскому, Белопольскому и Юнаковскому общинам.
Отмечается, что Шалыгинскую общину россияне обстреляли из минометов, всего 10 прилетов и со ствольной артиллерии - 27 прилетов.
По Краснопольской общине враг ударил со ствольной артиллерии, это 12 прилетов и совершил 23 обстрела из РСЗО. Кроме того, россияне сбросили две взрывчатки с квадрокоптера.
Белопольское общество враг обстрелял из минометов с территории РФ, всего было 12 прилетов. По Юнаковской общине противник также вел минометный огонь, всего было 8 прилетов.
Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.
- В понедельник, 9 января, россияне обстреляли Херсон, снаряд упал на перекресток жилого квартала, в результате удара погиб один человек.
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