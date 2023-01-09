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С начала суток оккупанты 94 раза обстреляли Сумщину и сбросили с дрона два взрывных устройства

9 января, 2023 понедельник
22:49
война с Россией

За день, 9 января, оккупанты сбросили две взрывчатки с квадрокоптера на территорию Сумщины, всего за сутки было 94 обстрела, обошлось без пострадавших

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

Враг нанес удары по Шалыгинскому, Краснопольскому, Белопольскому и Юнаковскому общинам.

Отмечается, что Шалыгинскую общину россияне обстреляли из минометов, всего 10 прилетов и со ствольной артиллерии - 27 прилетов.

По Краснопольской общине враг ударил со ствольной артиллерии, это 12 прилетов и совершил 23 обстрела из РСЗО. Кроме того, россияне сбросили две взрывчатки с квадрокоптера.

Белопольское общество враг обстрелял из минометов с территории РФ, всего было 12 прилетов. По Юнаковской общине противник также вел минометный огонь, всего было 8 прилетов.

Живицкий отметил, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

  • В понедельник, 9 января, россияне обстреляли Херсон, снаряд упал на перекресток жилого квартала, в результате удара погиб один человек.

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Сумщина
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