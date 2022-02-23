С начала суток оккупанты 25 раз нарушили "тишину" на Донбассе: применили "грады", огнеметы "Шмель" и беспилотники
По состоянию на 11 часов утра 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 25 обстрелов, 21 из которых с применением тяжелого вооружения
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Отмечается, что российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:
- Новотошковского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.
- Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Пивденного – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
- Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Шмель".
- Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм.
- Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.
Криминогенная ситуация в районе проведения Ооперации объединенных сил оценивается как стабильная", -пишут в пресс-службе.
Там добавляют, что в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 77 взрывоопасных предметов.
Кроме того, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.
"Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими", - сообщают военные.
- Напомним, на этой неделе Нацполиция направит в зону ООС дополнительные отряды правоохранителей на фоне эскалации российско-украинской войны.
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