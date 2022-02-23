С начала суток оккупанты 25 раз нарушили "тишину" на Донбассе: применили "грады", огнеметы "Шмель" и беспилотники

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.



Отмечается, что российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:

Новотошковского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм.

Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Пивденного – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.

Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Шмель".

Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм.

Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, на этой неделе Нацполиция направит в зону ООС дополнительные отряды правоохранителей на фоне эскалации российско-украинской войны.

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В штабе ООС уточняют, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.Криминогенная ситуация в районе проведения Ооперации объединенных сил оценивается как стабильная", -пишут в пресс-службе.Там добавляют, что в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 77 взрывоопасных предметов.Кроме того, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России."Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими", - сообщают военные.