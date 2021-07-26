С начала суток на Донбассе оккупанты 10 раз нарушили "тишину": четверо военных ранены, трое травмированных

Об этом сообщает пресс-служба ООС.



Вблизи населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи Авдеевки российские оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.



В направлении села Галициновка враг применил артиллерию калибра 122-мм.

Неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.



Вблизи Старогнатовки российские наемники обстреляли наши позиции по артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.



В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.



Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пять - удовлетворительное.



На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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