С начала широкомасштабной войны в Киеве погибли более 150 мирных жителей, - Кличко
С начала широкомасштабной войны в столице Украины погибли более 150 мирных киевлян
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-выступления на открытии Киевского инвестиционного форума в Брюсселе, передает его пресс-служба.
"Украина уже более 9 месяцев не сдается, борется и побеждает. Несмотря на численное и военное преимущество врага. Несмотря на тотальный террор, который он устроил против мирных жителей Украины. Только в Киеве в результате бомбовых и ракетных ударов повреждены или разрушены 678 объектов". Из них, в частности, более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 – здравоохранения", - сообщил он.
По его словам, с начала широкомасштабной войны в столице погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей.
- 23 ноября оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды было приостановлено во всем Киеве.
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