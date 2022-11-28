Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество С начала широкомасштабной войны в Киеве погибли более 150 мирных жителей, - Кличко

С начала широкомасштабной войны в Киеве погибли более 150 мирных жителей, - Кличко

28 ноября, 2022 понедельник
13:26
Общество

С начала широкомасштабной войны в столице Украины погибли более 150 мирных киевлян

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-выступления на открытии Киевского инвестиционного форума в Брюсселе, передает его пресс-служба.

"Украина уже более 9 месяцев не сдается, борется и побеждает. Несмотря на численное и военное преимущество врага. Несмотря на тотальный террор, который он устроил против мирных жителей Украины. Только в Киеве в результате бомбовых и ракетных ударов повреждены или разрушены 678 объектов". Из них, в частности, более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 – здравоохранения", - сообщил он.

По его словам, с начала широкомасштабной войны в столице погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей.

  • 23 ноября оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды было приостановлено во всем Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Виталий Кличко
Киевщина
война с Россией
Читайте также:
ожеледиця сніг дорога
27 ноября, 2022 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать похолодания
ракетний удар по рівненщині
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 ноября, 2022 воскресенье
Армия РФ ежедневно вывозит самолетами "военную помощь" из Китая, - СМИ
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.37
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 ноября
14:13
В МИД Финляндии заверили, что будут поддерживать Украину, сколько потребуется
14:10
В Киев прибыли главы МИД ряда стран: обсудят, как еще поддержать Украину
14:09
Эксклюзив
В Новой Каховке увеличилось количество российских оккупационных войск, обстреливающих город для пропагандистских видео - мэр Коваленко
14:07
Обновлено
ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 28 ноября
14:01
Сербия и Камерун сыграли в сверхрезультативную ничью на ЧМ-2022
14:01
OPINION
Он убил россиянина, чтобы донести до всего мира правду о Голодоморе
13:58
Посол Польши в НАТО уверяет, что у Альянса нет договоренностей о запрете на тяжелую технику для Украины
13:56
В Николаевской области сократят продолжительность комендантского часа и снимут ограничения на продажу алкоголя
13:51
Эксклюзив
Путин может покинуть оккупированные территории: россиянам уже плевать на Крым, - российский политолог Преображенский
13:49
Зарегистрировано почти 200 заявлений: в Скадовске оккупанты захватывают жилье местных и мародерят
13:31
В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к ракетной атаке РФ "завтра-послезавтра"
13:16
В России матерям погибших оккупантов власти подарили полотенца и торт
13:02
У оккупантов паника: ВСУ в Херсонской области обстреляли подразделения из Дагестана
13:01
С прошлой недели без электроэнергии остается 40 процентов Киевской области
13:01
Оккупанты за неделю 400 раз обстреляли Запорожскую область, - Старух
12:55
Украинские военные сбили под Бахмутом вражеский беспилотник, содержащий компоненты, производимые в стране НАТО
12:54
Эксклюзив
Во время войны ключевым минусом является контролируемое информационное пространство, которое идет через единый общественный марафон - нардеп Савчук
12:39
В Минздраве рассказали, как подать заявку на медицинскую эвакуацию
12:38
Задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле, - CNN Turk
12:32
"Каждая атака РФ на критическую инфраструктуру должна снимать табу": в Офисе президента призвали предоставить Украине Patriot, ATACMS и Leopard
12:25
Эксклюзив
Германия со временем будет готова передавать Украине больше оружия, - германский политолог Сумленный
12:22
санкции против РФ
Совет ЕС внес обход санкций против РФ в список уголовных преступлений
12:16
В Одессе задержан шпион, информировавший россиян о дислокации ВСУ
12:11
Оккупанты заявляют, что не собираются покидать ЗАЭС
12:04
Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" показало возможность дипломатического урегулирования "разногласий" в Украине
12:01
OPINION
Украинское общество действительно антихрупкое
11:57
За месяц волонтеры эвакуировали из деоккупированных территорий Луганской области около 70 человек
11:57
Эксклюзив
Белый дом
Большинство жителей США готовы к тому, что страна останется главной в мире, - американский политтехнолог Смарт
11:55
Сауль Альварес
ЧМ-2022: Самый богатый боксер мира обвинил Месси в том, что он после матча вытер пол футболкой сборной Мексики
11:37
В МИД подтвердили ДТП с украинскими военными в Латвии и назвали предварительную причину
11:27
Более 8 млн украинцев пересекли границу с Польшей с начала полномасштабного вторжения
11:26
Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ-2022 лозунгом "Слава Украине!"
11:25
кладбище
Семьи защитников рассказали о катастрофическом состоянии Берковецкого кладбища, где хоронят украинских воинов
11:05
За время полномасштабной войны правоохранители нашли почти 30 тысяч человек, считавшихся пропавшими без вести
11:04
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Условия для ведения боевых действий ВСУ зимой гораздо лучше, чем в армии РФ, - Згурец
10:47
Британская разведка объяснила, почему Херсон остается уязвимым для российских обстрелов
10:46
В Херсонской области захватчики разыскивают родственников украинских правоохранителей, оставшихся на оккупированных территориях
10:43
киев елка
В Киеве установят главную новогоднюю елку, но "без концертов и фастфудов", - Кличко
10:40
Курс валют: стоимость доллара и евро 28 ноября
10:37
минкульт
Минкульт передал СНБО перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV