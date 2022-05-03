С начала широкомасштабного вторжения России Украина уже получила от Запада €4,5 млрд помощи, - Шмыгаль
Украина за период полномасштабной российско-украинской войны получила 4,5 миллиарда евро финансовой помощи от международных партнеров
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабинета Министров в среду, 3 мая.
"Украина уже получила от наших международных партнеров и друзей 4,5 миллиарда евро. За последнюю неделю 500 млн долларов поступили от Всемирного банка", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что это грантовое финансирование, которое не нужно будет возвращать.
Глава украинского правительства поблагодарил мировое сообщество за поддержку и отметил, что это помогает поддерживать все социальные выплаты в полном объеме, а также открывать новые программы помощи.
- Россия оказалась в шаге от дефолта. Только за день до истечения срока оплат по долгам в РФ погасили их в валюте, а не в рублях.
- А продажа военных облигаций пополнила украинский бюджет еще на 7 млрд грн.
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