Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина .

"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе в Купянске в Харьковской области 13 сентября, мы уже имеем сбитых 273 Shahed-136", - сказал Игнат.

Он добавил, что Россия также применяет против Украины другую модификацию иранского дрона – Shahed-131. Она меньше и имеет небольшую боевую часть.

Также Игнат сообщил, что украинские военные сбили четыре ударных дрона Mohajer-6. Один из них уцелел и его изучают специалисты.

23 сентября стало известно, что в Беларусь привезли иранских инструкторов , где они обучают российских военных и координируют запуск БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.

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