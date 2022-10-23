С начала сентября Воздушные силы ВСУ сбили 273 иранских дрона Shahed-136
Начиная с 13 сентября Воздушные силы ВСУ уничтожили 273 иранских дрона-камикадзе, которыми Россия атакует Украину
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина .
"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе в Купянске в Харьковской области 13 сентября, мы уже имеем сбитых 273 Shahed-136", - сказал Игнат.
Он добавил, что Россия также применяет против Украины другую модификацию иранского дрона – Shahed-131. Она меньше и имеет небольшую боевую часть.
Также Игнат сообщил, что украинские военные сбили четыре ударных дрона Mohajer-6. Один из них уцелел и его изучают специалисты.
- 23 сентября стало известно, что в Беларусь привезли иранских инструкторов , где они обучают российских военных и координируют запуск БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине.
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