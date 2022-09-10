Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - заявил он.

Читайте также: Россияне – безнаказанные. Но так будет не вечно, - Портников

Также Зеленский подчеркнул, что "если кто-нибудь из российских военных или силовиков боится сейчас возвращаться в Россию, мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, поведение согласно Женевским конвенциям".

По состоянию на 9 сентября было известно, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

10 сентября украинские воины подняли сине-желтый флаг над Балаклеей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb