С начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров территории Украины, - Зеленский
Движение украинских воинов на разных направлениях фронта продолжается, поэтому с начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров украинской территории
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
"В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - заявил он.
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Также Зеленский подчеркнул, что "если кто-нибудь из российских военных или силовиков боится сейчас возвращаться в Россию, мы гарантируем каждому, кто будет задержан нашими воинами, поведение согласно Женевским конвенциям".
- По состоянию на 9 сентября было известно, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
- 10 сентября украинские воины подняли сине-желтый флаг над Балаклеей.
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