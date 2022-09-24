С начала сентября украинские пограничники сбили два российских дрона
В сентябре ГПСУ сбила два российских дрона, один из которых теперь будут использовать украинские пограничники
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме.
На границе РФ украинский защитник сбил вражеский беспилотник антидроновым ружьем. Разведгруппа нашла приземленный дрон, а рядом с ним – боеприпас, который захватчики планировали сбросить на поселок в Украине.
Люди находятся в безопасности, а беспилотник будут использовать украинские пограничники.
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