Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме.

На границе РФ украинский защитник сбил вражеский беспилотник антидроновым ружьем. Разведгруппа нашла приземленный дрон, а рядом с ним – боеприпас, который захватчики планировали сбросить на поселок в Украине.

Люди находятся в безопасности, а беспилотник будут использовать украинские пограничники.

С 24 февраля по 24 сентября Россия потеряла 956 дронов.

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