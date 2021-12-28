С начала российской агрессии Украина осудила более 180 злоумышленников за госпредательство и шпионаж, - СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Обличены более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ", - отмечает служба.



По данным ведомства, они объявлены рersona non grata.



Также с 2014 года в разных регионах Украины СБУ нейтрализовала более 30 вражеских агентурных сетей и осудила более 180 злоумышленников за измену и шпионаж.



Кроме этого, служба безопасности обезвредила более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп, из них 26 злоумышленников были задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.



"Более 250 боевиков суд наказал до разных сроков заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них - главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок так называемых Л/ДНР", - говорится в сообщении.





Напомним, 8 ноября контрразведка СБУ задержала двух шпионов, пытавшихся похитить материалы тайных военных разработок для иностранных спецслужб.