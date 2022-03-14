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Война с Россией: хроника
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С начала российского вторжения в Украину погибли уже трое капелланов ПЦУ, - Епифаний

14 мартa, 2022 понедельник
18:48
война с Россией

На временно захваченных территориях священники Православной церкви Украины подвергаются преследованиям со стороны российских оккупантов

Об этом во время телемарафона рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ситуация достаточно сложная. В настоящее время погибли три капеллана Православной церкви Украины, которые несли свое служение украинскому народу, украинской армии. Сейчас мы получаем известия с оккупированных территорий о  происходящих преследованиях священников ПЦУ, их пытаются склонить на свою сторону. Мы слышали о том, что священник преследовался, его куда-то забрали. То есть наши священнослужители сейчас находятся в опасности", - отметил митрополит Епифаний.

В то же время, он заверил, что, несмотря на опасность, они ревностно выполняют свои пастырские обязанности, служат, помогают, являются волонтерами.

"Невозможно запугать наших священников, ведь они духовно сильны, ответственны и до конца будут выполнять возложенную на них пастырскую обязанность", - сказал глава ПЦУ.

При этом он отметил, что глава русской церкви Кирилл Гундяев практически открыто благословил русскую армию, командующего росгвардией на убийство украинцев, он подарил им икону, то есть благословил убивать тех, кто частично является его паствой, кто до начала войны принадлежал к русской православной церкви.

"Мы считаем, что это вообще не подлежит объяснению здравого смысла. Как лицо, называющее себя пастырем и главой церкви, может благословлять убийство, эту страшную войну, на которой погибают не только военнослужащие, но и дети, невинные жители, страдающие из-за войны, а глава РПЦ благословляет армию на скорый захват и на победу?", - возмутился Епифаний.

Он обратился к верным московского патриархата, к священнослужителям, чтобы они объединились вокруг признанной автокефальной поместной Православной церкви Украины.

"Мы готовы принять всех с любовью. Мы готовы вместе в дальнейшем строить Православную церковь Украины, которая служит и в дальнейшем будет служить интересам украинского народа", – заверил глава ПЦУ.

При этом предстоятель объяснил, является ли грехом убийство пришедших на украинскую землю.

"Мы как народ не стремимся к смерти тех, которые являются нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою Богом данную нам украинскую землю. А мы знаем из писания, что сам Господь сказал, что нет большей любви, чем кто душу свою отдаст за друзей своих. Наши воины славно защищают друзей, всех украинцев, то есть это не грех убивать врага. Мы не стремимся чужого, мы хотим быть хозяевами в своем родном доме, иметь свое единое независимое Украинское государство. И пришедший к нам со злом, с мечом, он этого меча, соответственно, и погибнет", - подчеркнул митрополит Епифаний.

  • Напомним, вчера стало известно, что российские кафиры в Волновахе убили военного капеллана из ПЦУ

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Эпифаний
ПЦУ
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