Об этом говорится в сообщении Польской пограничной службы.

Отмечается, что в пятницу границу с Польшей пересекли 22 200 человек. В обратном направлении границу пересекли 25,7 тысяч человек.

Это продолжило тенденцию последних нескольких недель: в среднем каждый день возвращается больше людей, чем уезжает.

Всего с начала войны 24 февраля в Украину из Польши въехало 4,2 млн человек. По данным властей, большинство из них были гражданами Украины.

2 сентября министр образования Польши Пшемислав Чарнек заявил, что в польские школы пошли учиться 185 тысяч украинских детей. Подавляющее большинство из них начали обучение в начальных школах, более 40 тысяч - в детсадах и несколько тысяч в гимназиях, техникумах и ремесленных школах.

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