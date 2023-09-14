Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество С начала работы координационного штаба в Украину из РФ вернули 386 детей

С начала работы координационного штаба в Украину из РФ вернули 386 детей

14 сентября, 2023 четверг
17:56
Общество

С марта, когда был создан Координационный штаб по защите прав ребенка в условиях военного положения, в Украину из России вернули в общей сложности 386 несовершеннолетних

Об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"386 детей были возвращены с момента создания отдельного координационного штаба под руководством Андрея Ермака, который действует и отвечает за возвращение украинских детей. Это исключительно дети, которые были депортированы на территорию РФ", - сказал омбудсмен.

По его словам, подсчет детей, возвращенных из оккупации, будут вести отдельно.

"Кроме мы начинаем накопление информации, что вскоре появится официально – это дети, которых мы возвращаем с временно оккупированной территории", - добавил Лубинец.

"Мы решили разделить эти цифры, потому что одно дело вернуть после депортации ребенка с территории РФ, другое дело – когда мы возвращаем детей, которые были принудительно перемещены в пределах временно оккупированной территории Украины. Последние трое детей, которых мы вернули , то это произошло вчера, и я об этом официально заявил", - отметил он.

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возможность возвращения украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

Новости
Украина
Россия
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
БМП Marder
13 сентября, 2023 среда
БМП Marder, разведывательные дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
13 сентября, 2023 среда
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.59
    Покупка 37.59
    Продажа 38.35
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.38
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
14 сентября
19:03
OPINION
Военное НДФЛ должно оставаться на местах
19:00
Обзор
Победные новости 568 дня войны: СБУ нанесла удар по ПВО оккупантов возле Евпатории, а наши пилоты уже опробовали шведские истребители
18:44
санкции против РФ
США ввели новые санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения
18:32
санкции против РФ
Украинские санкции должны стать прозрачными и совместимыми с западными, - National interest
18:21
Эксклюзив
Во Всеукраинском союзе парамедиков заявили о критически низком обеспечении армии медсредствами и некачественных турникетах
18:07
OPINION
Как Украине приструнить Маска
17:51
Россию не пригласили на Азиатские игры в Китай, где они могли квалифицироваться на Олимпиаду
17:47
Шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес стал послом UNITED24
17:40
Тарас Креминь
Украине нужны изменения в законодательство для привлечения к ответственности за лингвоцид, – Кремень
17:24
Обновлено
Маляр сообщила о взятии Андреевки под Бахмутом, 3-я ОШБр назвала заявление ошибочным
17:21
РФ атаковала Херсонщину: ранены 2 гражданских
17:18
Инфографика
Фото «Gepard»
Что такое "зенитные танки" Gepard, и как с их помощью ВСУ защищают воздушное пространство
16:57
Апелляционный суд постановил снести незаконный храм-маф возле Десятинной церкви
16:56
Науседа выразил надежду, что Украина получит "зеленый свет" на вступление в НАТО в 2024 году
16:40
Эксклюзив
Defense Express: КНДР может стать хабом для поставки китайского оружия в РФ
16:11
На случай блекаутов: медучреждения Украины обеспечены более 4 тыс. генераторов
16:05
OPINION
Папа Франциск симпатизирует Путину. "Скрепы" похожи
16:04
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по "троещинским лугам"
15:59
Россияне воруют деньги на ВОТ с помощью фантомных фирм, - Центр нацсопротивления
15:42
МИД РФ
Россия вызвала посла США и высылает двух дипломатов из-за подозрений в шпионаже
15:32
Неотложная помощь, психическая и физическая реабилитация: медики из Украины будут учиться в престижной клинике Бразилии
15:17
В Киеве заработал полевой офис Международного уголовного суда
15:11
Интерсити
Укрзализныця выбирает поставщиков локомотивов из Чехии, США и Франции и договаривается об обновлении Интерсити с Кореей.
14:47
НБУ
НБУ снизил учетную ставку до 20% годовых
14:45
Эксклюзив
В ГУР советуют избегать мобилизации РФ в оккупации всеми методами
14:40
Аналитика
Развитие ІТ в Украине: текущая ситуация и перспективы, - исследование YouControl
14:38
Немецкие депутаты призвали Шольца и Писториуса предоставить Украине ракеты Taurus
14:24
JAS 39 Gripen
Украинские пилоты испытали шведские истребители JAS Gripen
14:22
Игры Непокоренных 2023: за четыре дня соревнований Национальная сборная Украины завоевала 25 медалей
14:20
Водителям на ТОТ обещают выдачу удостоверений по упрощенной процедуре после получения паспорта России
14:11
Еврокомиссар по энергетике призывает отказаться от сжиженного газа РФ
14:06
OPINION
Фактические показатели инфляции значительно ниже прошлогодних прогнозов
13:37
"Если власть что-то опровергает – это произойдет": Кремль приказал пропаганде не упоминать о новой мобилизации в РФ, - "Медуза"
13:35
В Минагрополитики спрогнозировали, что будет с ценами на овощи зимой
13:33
Российский пилот в сентябре 2022 года выпустил ракету в разведывательный самолет британских ВВС, - BBC
13:30
Пресс-релиз
лого телеканала Еспресо
Телеканал Еспресо снова первый в информационном вещании
13:13
Коррупционная схема с украинскими паспортами: суд избрал меру пресечения экс-директору Полиграфкомбината
12:58
Болгария будет импортировать украинское зерно независимо от решения Еврокомиссии
12:58
Празднование Рош ха-Шана: в Умань для безопасности паломников прибыла израильская полиция
12:52
Правоохранители идентифицировали россиян, убивших охранника супермаркета в Буче
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV