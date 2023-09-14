С начала работы координационного штаба в Украину из РФ вернули 386 детей

Об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"386 детей были возвращены с момента создания отдельного координационного штаба под руководством Андрея Ермака, который действует и отвечает за возвращение украинских детей. Это исключительно дети, которые были депортированы на территорию РФ", - сказал омбудсмен.

По его словам, подсчет детей, возвращенных из оккупации, будут вести отдельно.

"Кроме мы начинаем накопление информации, что вскоре появится официально – это дети, которых мы возвращаем с временно оккупированной территории", - добавил Лубинец.

"Мы решили разделить эти цифры, потому что одно дело вернуть после депортации ребенка с территории РФ, другое дело – когда мы возвращаем детей, которые были принудительно перемещены в пределах временно оккупированной территории Украины. Последние трое детей, которых мы вернули , то это произошло вчера, и я об этом официально заявил", - отметил он.

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возможность возвращения украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.