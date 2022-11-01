С начала полномасштабной войны ВСУ сбили более 300 "шахедов" из 400 запущенных

Об этом информирует в Медиацентре представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ночь с 31 октября на 1 ноября украинские воины ликвидировали шесть иранских беспилотников Shahed-136, запустивших российские захватчики по территории нашей страны.

"Сегодня ночью уничтожено 6 "шахедов". 3 - уничтожила истребительная авиация в зоне командования "Восток" на Днепропетровщине. 3 - терроборона в Полтавской области. К сожалению, есть несколько попаданий", - заявил Игнат.

Сообщается, что с начала использования РФ иранских беспилотников противовоздушная оборона ВСУ уже ликвидировала более 300 таких БПЛА.

В общей сложности Россия запустила более 400 "шахедов".

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

С 13 сентября Воздушные силы ВСУ сбили 273 иранских дрона Shahed-136.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ.

16 октября Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал , что, несмотря на прекрасную работу украинских ПВО, 30% дронов доходят до целей, поэтому российский террор "шахедами" может длиться еще долго.

Три четверти всех комплектующих иранского БПЛА "Мохаджер" имеют американское происхождение. Кроме того, в беспилотнике была обнаружена деталь, произведенная в Украине. Спецслужбы уже выясняют, как он попал туда.

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