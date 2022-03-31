С начала полномасштабной войны в Украину вернулись 370 тысяч человек, среди них и украинские беженцы

Об этом пишет POLITICO .



По данным издания, причины возвращения разные. У некоторых беженцев кончились деньги или они не могут найти или позволить себе жилье за пределами лагерей для беженцев. В частности, в Польше, принявшей около 2,3 миллиона украинцев, есть задержки с получением льготных денег от правительства.



На вокзале Перемышля, откуда следуют поезда во Львов, Киев и Одессу, образуются длинные очереди. Отмечают, что в первые дни войны поезда возвращались в Украину пустыми.



"Дома всегда лучше", - говорит 42-летняя Лилия Шуба, учительница из Виноградова, на Западе Украины, ожидая в очереди на поезд во Львов. "Мы уехали неделю назад, а теперь возвращаемся. Мой муж ушел добровольцем в армию, а в нашем доме никого нет". Она и ее 3-летний сын Александр провели 13 часов на венгерской границе, уезжая из Украины. "Я ехала собраться с силами, а теперь вернемся дождаться окончания войны в Украине", – сказала она.



В течение нескольких недель Перемышль был крупнейшим центром Европы для уезжающих с родины украинцев, и тысячи новых беженцев прибывают ежедневно до сих пор. Почти на каждой витрине – украинский флаг, а по всему средневековому польскому городу, который до пандемии был популярным туристическим местом, можно увидеть баннеры и билборды, приветствующие украинцев. На станции Перемышль выезжающие и возвращающиеся ежедневно пересекаются и обмениваются опытом.



"Мы знаем о сообщениях о возвращении в Украину и уважаем выбор людей", - сказала Виктория Андриевская, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. "У них лучшая позиция, чтобы оценить свою личную ситуацию. Однако УВКБ ООН пока не помогает людям вернуться", – сказала она.



На вокзале можно увидеть международных волонтеров. Они помогают получить горячую еду, проездные билеты, одежду, игрушки для детей и даже вакцины для домашних животных.



"Мы видели, что ежедневно через Перемышль возвращаются несколько тысяч. Будучи самым большим пунктом пересечения в Европе, мы видим, что большинство людей возвращаются назад", - сказала 23-летняя Ада Вордсворт, прервавшая обучение в Оксфордском университете, чтобы помочь украинским беженцам.



"Я была поражена, когда увидела это, это было шоком. Первая семья, которую я встретила, возвращалась назад, хотела уехать в Харьков", – вспомнила она, имея в виду, что это город, который бомбят российские войска.



По ее словам, сначала только один или два человека возвращались назад, как правило, чтобы забрать домашних животных или членов семьи после того, как сначала сами покинули страну.



"Западные СМИ хотят видеть Украину этим серым, темным, депрессивным постсоветским пространством, куда никто не хотел бы возвращаться, но на самом деле все, с кем я общалась, сказали, что хотят вернуться как можно скорее", - сказала Ада.



Для Дариуша Столы, историка из Польской академии наук, опубликовавшего несколько книг о миграции, возвращение соответствует историческим моделям. "Даже во время миграции в мирное время многие решают вернуться, даже когда планировали остаться, потому что миграционный опыт не такой, как они ожидали", – считает он.



"Те, кто вернулся, могли решить, что им лучше остаться с семьей, друзьями и людьми, которых они любят, чем быть далеко и ежедневно просыпаться, переживая из-за того, что произошло с их мужьями, родителями и другими, кого они оставили в Украине", – сказал Дариуш.

Напомним, согласно данным ООН, в результате войны из Украины выехали четыре миллиона человек.