С начала полномасштабной войны в Украину поступило более $6 млрд внешней помощи в виде грантов и кредитов
Государственный бюджет с начала полномасштабного вторжения России получил от международных партнеров $6 млрд, при том что Министерство финансов оценивает ежемесячную потребность в финансировании в $5 млрд
Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в интервью Mind.ua.
"Если говорить о полученных средствах, то с начала войны в Украину поступило более $6 млрд внешней помощи в виде грантов и кредитов", - сказал он.
По словам министра, Украина получила, в частности, $1 млрд грантов от США, а также 110 млн евро от правительства Италии и более 120 млн евро от Европейского Союза.
"Средства, которые не являются грантовыми, предоставляются преимущественно под 1% годовых и сроками от 10 до 30 лет", - отметил Марченко.
При этом бюджетные нужды правительства во время войны составляют $5 млрд. в месяц. Часть нынешних нужд государственного бюджета удается покрывать за счет выпуска военных облигаций и поступления от налогов и таможенных платежей, отметил он.
Напомним, государственный бюджет только на треть финансируется по собственным поступлениям, две другие трети – это международная грантовая и кредитная помощь
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