С начала полномасштабной войны в Украину поступило более $6 млрд внешней помощи в виде грантов и кредитов

Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в интервью Mind.ua.

"Если говорить о полученных средствах, то с начала войны в Украину поступило более $6 млрд внешней помощи в виде грантов и кредитов", - сказал он.

По словам министра, Украина получила, в частности, $1 млрд грантов от США, а также 110 млн евро от правительства Италии и более 120 млн евро от Европейского Союза.

"Средства, которые не являются грантовыми, предоставляются преимущественно под 1% годовых и сроками от 10 до 30 лет", - отметил Марченко.

При этом бюджетные нужды правительства во время войны составляют $5 млрд. в месяц. Часть нынешних нужд государственного бюджета удается покрывать за счет выпуска военных облигаций и поступления от налогов и таможенных платежей, отметил он.

Напомним, государственный бюджет только на треть финансируется по собственным поступлениям, две другие трети – это международная грантовая и кредитная помощь