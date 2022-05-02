С начала полномасштабной войны в Украину послали более 4 тонн гуманитарных грузов на сумму почти 6 млрд грн, - Минздрав
За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму почти 6 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в facebook.
"Украинских врачей поддерживает едва ли не весь цивилизованный мир. Медицинская гуманитарная помощь уже распределена для обеспечения функционирования украинских больниц", - говорится в сообщении.
Помощь посылали страны, благотворительные организации, иностранный и украинский бизнес и медицинские учреждения. Они снабдили Украину лекарствами, медицинским оборудованием, инструментами и транспортом. Также направили бронежилеты и каски для медицинских работников.
- В больницах Украины кафиры уничтожают оборудование , заставляют медиков лечить россиян и не позволяют им эвакуироваться. Об этом сообщила разведка.
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