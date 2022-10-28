Об этом информирует пресс-служба министерства .

"из-за войны мы прогнозируем около 30% падения экономики, и как следствие - рост уровня безработицы. По информации службы занятости, с начала военных действий статус безработного получили 404 тысячи граждан. Сейчас 230 тысяч зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице", - заявила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко.

Сообщается, что более чем в два раза уменьшилось количество вакансий на рынке труда - сейчас 31 тысяча, соответственно - на одну вакансию претендуют восемь безработных.

В министерстве напомнили, что по программе "еРобота" украинцы могут получить микрогранты до 250 тыс. грн на начало или расширение бизнеса и гранты до нескольких миллионов - на развитие перерабатывающих предприятий, садов, теплиц. При этом обязательным условием их предоставления есть создание предпринимателями новых рабочих мест.

"Будущее – за малым и средним бизнесом. Те предприниматели, которые даже во время войны готовы начинать или развивать собственное дело, создавать новые рабочие места и нанимать людей, получат финансовую поддержку от государства в виде грантов", – добавила Свириденко.

Также центры занятости предлагают программы переквалификации. В частности, для людей старше 45 лет, ветеранов, внутри перемещенных лиц есть возможность получить ваучер на обучение для смены специальности, стоимость которого до 26 тыс. грн.

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