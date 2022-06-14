С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 500 военных, 179 вертолетов и 1434 танка
С 24 февраля РФ потеряла около 32 500 военных, 179 вертолетов и 1434 танка. Наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 32500 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1434 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
- РСЗО - 229 (+3) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
- специальная техника – 54 (+0).
Наибольшие потери противник вновь понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.
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