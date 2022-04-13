С начала полномасштабной войны в Украине родилось более 26,6 тыс. младенцев, - Минюст
Более 26,6 тысячи младенцев увидели свет в Украине с начала полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил Минюст в Фейсбук.
"С начала войны в Украине родилось более 26 тысяч младенцев", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что с 24 февраля по 9 апреля в Украине родилось 26 653 ребенка.
"Больше всего – во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях", – добавили в Минюсте.
Напомним, заключать брак с военнослужащим можно без его присутствия.
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