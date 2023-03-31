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С начала полномасштабной войны в Украине резко снизился уровень преступности, - Клименко

31 мартa, 2023 пятница
16:05
Криминал

С начала полномасштабного вторжения РФ уровень преступности в Украине по некоторым статьям снизился на 50%. Причиной, прежде всего, является организованная работа правоохранителей

Об этом глава МВД Игорь Клименко сообщил агентству Reuters.

По словам чиновника, падение уровня преступности в Украине после полномасштабного российского вторжения связано с усилившейся деятельностью правоохранителей с первого дня. Уровень преступности по некоторым статьям упал около 50%.

"Это связано с достаточно серьезной работой, которую мы проводим с первого дня войны. 24 февраля мы взяли все организованные группы под свой контроль", - сказал Клименко.

Кроме того, Клименко прокомментировал ситуацию с оружием, которое украинцы получали для борьбы с агрессором. Глава МВД заявил, что правоохранители ведут его учет.

"Сегодня ситуация с преступностью в стране полностью под контролем", – заверил чиновник.

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полиция
война с Россией
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2023, пятница
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