С начала полномасштабной войны в Украине пропавшими считаются 345 детей

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.

"По данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 22 февраля 2023 года (в Украине считаются, – ред.) пропавшими 345 детей, депортированными – 16 221 ребенок, найденными – 9909 детей", - говорится в сообщении.