С начала полномасштабной войны в Украине пропавшими считаются 345 детей
В Украине с начала полномасштабной войны с РФ считаются пропавшими 345 детей, найденными – 9909 детей
Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.
"По данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 22 февраля 2023 года (в Украине считаются, – ред.) пропавшими 345 детей, депортированными – 16 221 ребенок, найденными – 9909 детей", - говорится в сообщении.
- Летом в Украине начал работу государственный портал розыска детей "Дети войны", в котором подают сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны.
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