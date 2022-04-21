С начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 208 детей, еще 376 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



"Более 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибли. Но 376 получили ранения разной степени тяжести", - заявили ювенальные прокуроры.



Данные не окончательны, ведь идет их установка в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



По информации ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 119, Киевской - 113, Харьковской - 91, Черниговской - 57, Херсонской - 44, Николаевской - 41, Луганской - 36, Запорожской - 25, Сумской - 16, Житомирской – 15.



В результате российского артиллерийского обстрела Новой Зари Белозерского района Херсонской области 20 апреля и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.



Во время обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 20 апреля 11-летняя девочка получила ранения.



Во время фиксации преступлений в Бородянке в Киевской области обнаружили тело 15-летней девочки, которая получила смертельное ранение легких.



В первой половине марта в Клавдиево-Тарасовом Бучанского района Киевской области россияне обстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшему удалось спасти.



Во время фиксации преступлений в Киевской области установили, что 4 марта в результате обстрела в Гореничах получили ранения отец и его 7-летняя дочь.



В результате обстрела Кременной Луганской области 13 марта был ранен 13-летний подросток.

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