С начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 208 детей, еще 376 получили ранения, - ювенальные прокуроры
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 208 детей и 376 пострадали. Россияне повредили 1141 украинское учебное заведение, 99 из которых полностью уничтожили
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Более 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибли. Но 376 получили ранения разной степени тяжести", - заявили ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь идет их установка в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По информации ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 119, Киевской - 113, Харьковской - 91, Черниговской - 57, Херсонской - 44, Николаевской - 41, Луганской - 36, Запорожской - 25, Сумской - 16, Житомирской – 15.
В результате российского артиллерийского обстрела Новой Зари Белозерского района Херсонской области 20 апреля и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.
Во время обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 20 апреля 11-летняя девочка получила ранения.
Во время фиксации преступлений в Бородянке в Киевской области обнаружили тело 15-летней девочки, которая получила смертельное ранение легких.
В первой половине марта в Клавдиево-Тарасовом Бучанского района Киевской области россияне обстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшему удалось спасти.
Во время фиксации преступлений в Киевской области установили, что 4 марта в результате обстрела в Гореничах получили ранения отец и его 7-летняя дочь.
В результате обстрела Кременной Луганской области 13 марта был ранен 13-летний подросток.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.9Продажа 34.6
- Актуальное
- Важное