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С начала полномасштабной войны в Украине погибли почти 5 тыс. гражданских людей, - ООН

24 июня, 2022 пятница
21:02
война с Россией

Управление Верховного комиссара ООН подтвердило, что в Украине погибли 4677 гражданских людей, около 5829 ранены из-за полномасштабной войны, начатой Россией

Об этом свидетельствуют данные ООН.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи (местного времени) 23 июня 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 10 506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 4677 погибших и 5829 раненых", - говорится в сообщении.

Согласно данным за четыре месяца войны погиб 321 ребенок, еще 483 ранены. Большинство случаев были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В ООН отмечают, что реальные цифры значительно выше, поскольку сложно получать информацию или подтверждение из регионов, где продолжаются интенсивные боевые действия. Это касается Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной, Лисичанска и Северодонецка (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских людей.

  • 17 июня в ООН сообщили , что комиссии по расследованию военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, пока не удалось "установить контакт" с Россией.
  • 20 июня в рамках своего визита в Украину посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер посетил украинские города и пообщался с внутренне переселенными людьми.

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