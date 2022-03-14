С начала полномасштабной войны в Украине погибли 90 детей, более сотни ранены, - Офис генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину по состоянию на утро 14 марта погибли 90 детей. Еще более сотни ранили
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
"90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта 2022 года. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
В течение 13 марта в Николаевской области в результате обстрелов мирного населения погибли двое детей и еще двое ранены.
"Повреждены из-за бомбардировок и обстрелов 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21, в столице - 24", - сообщает пресс-служба.
Эти цифры не окончательны и будут обновляться.
- Напомним, на понедельник, 14 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Украины, уничтожаемых российскими кафирами.
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