С начала полномасштабной войны в Украине погибли 464 ребенка, более 900 ранены
По состоянию на 8 марта в Украине от вооруженной агрессии РФ пострадали более 1395 детей. Из них 464 ребенка погибли и более 931 получили ранения
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 446, Харьковской – 273, Киевской – 123, Херсонской – 94, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, ведется работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Также из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.
- Во временно оккупированном Стрелковом Херсонской области россияне заставляют детей и их родителей учить законы РФ после занятий, а на переменах петь российский гимн.
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