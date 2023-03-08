С начала полномасштабной войны в Украине погибли 464 ребенка, более 900 ранены

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 446, Харьковской – 273, Киевской – 123, Херсонской – 94, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, ведется работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Также из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.