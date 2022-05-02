С начала полномасштабной войны в Украине погибли 219 детей, ранены более 405

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По информации ювенальных прокуроров, на утро 2 мая официальное число детей-жертв не изменилось - 219. В то же время количество раненых возросло до более 405. В частности, стало известно, что 29 апреля в результате артобстрела оккупантами села Времьевка Великоновоселковского района Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего детей на протяжении полномасштабной войны пострадало в Донецкой области – 139, в Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 1 в Киеве – 16, Житомирской – 15.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.