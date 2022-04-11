С начала полномасштабной войны в Украине погибли 183 ребенка, - Денисова
По состоянию на утро 11 апреля в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 183 ребенка, еще 342 травмированы
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в facebook.
"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - написала Денисова.
- Число погибших в результате бомбардировки россиянами вокзала в Краматорске достигло 57 человек, из них 5 детей.
- В Буче на Киевщине 144 кафира убили по меньшей мере 360 мирных жителей, в том числе 10 детей.
- СМИ РФ отчитываются о 674 тыс. украинцах, принудительно вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тыс. – дети.
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