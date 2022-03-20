С начала полномасштабной войны в Украине погибли 115 детей, еще 140 ранены, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает Офис генпрокурора.



"Больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой -29, Черниговской - 30, Николаевской - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта в Рубежном и Северодонецке российские обстрелы уничтожили 24 дома. Погибли три человека, двое которых – дети. Также два человека пострадали, в том числе ребенок.

В Харькове в результате обстрела в районе ХТЗ погибли взрослый и 9-летний ребенок.

В Киеве с начала российского вторжения 228 человек погибли, из них 4 ребенка, 912 человек получили ранения, в том числе 16 детей.