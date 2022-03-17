С начала полномасштабной войны в Украине погибли 108 детей, - Офис Генпрокурора
Более 120 детей получили ранения
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Еспресо.TV.
"По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 ранены", – говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в областях: Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 10.
- Напомним, под развалинами общежития, разрушенного в результате российских обстрелов, 16 марта спасатели обнаружили тела пяти человек, среди которых трое детей.
- По данным ООН, более 70 тысяч украинских детей становятся беженцами каждый день
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