С начала полномасштабной войны в Украине погибли 108 детей, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 ранены", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в областях: Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 10.