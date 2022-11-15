С начала полномасштабной войны в Украине погиб 431 ребенок

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 15 ноября 2022 года более 1 265 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 431 ребенок погиб и более 834 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 422, Харьковской – 264, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 31.

В частности, 14 ноября в пгт Ярово Лиманского района Донецкой области из-за детонации мины получил ранение 9-летний мальчик.

В этот же день у с. Новорайск Херсонской области в результате наезда гражданского автомобиля на взрывной предмет получили ранения разной степени тяжести трое детей 5 месяцев, 5 и 10 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

10 ноября в Мировской громаде Днепропетровщины осколочные ранения получил 10-летний ребенок.

В Украине начал работу государственный портал розыска детей "Дети войны", в котором подают сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны.

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