С начала полномасштабной войны в Украине от рук РФ погибли по меньшей мере 464 ребенка, 925 ранены
С 24 февраля 2022 года по 16 марта 2023 года российские войска убили по меньшей мере 464 украинских детей, более 925 ранены
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 16 марта 2023 года более 1399 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 464 ребенка погибли и более 925 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.
Эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 123, Херсонской - 94, а также Запорожской области - 87, Николаевской - 84, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.
С 24 февраля 2022 года по 16 марта 2023 года из Украины депортировали по меньшей мере 16 226 детей.
В результате обстрелов РФ за более года повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 полностью разрушены.
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