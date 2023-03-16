Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 16 марта 2023 года более 1399 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 464 ребенка погибли и более 925 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 123, Херсонской - 94, а также Запорожской области - 87, Николаевской - 84, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.

С 24 февраля 2022 года по 16 марта 2023 года из Украины депортировали по меньшей мере 16 226 детей.

В результате обстрелов РФ за более года повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 полностью разрушены.