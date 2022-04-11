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С начала полномасштабной войны в Украине ООН насчитала около 1800 погибших среди мирных жителей

11 апреля, 2022 понедельник
06:40
война с Россией

С начала полномасштабной войны в Украине Организация Объединенных Наций насчитала около 1800 погибших среди мирных жителей, число жертв ежедневно

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем отчете за 10 апреля.

По предварительной информации, с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 9 апреля 2022 г. (по киевскому времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4232 жертвы среди гражданского населения. Среди них в ходе преступных действий российских войск 1793 человек погибли, 2439 были ранены.

ООН сообщает, что в результате этого погибли 1793 человека. В том числе из них 458 мужчин, 294 женщины, 27 девушек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых неизвестен. В общей сложности 2439 раненых (279 мужчин, 213 женщин, 47 девушек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых неизвестен).

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях: 1880 погибших (642 погибших и 1238 раненых)
На подконтрольной Украине территории: 1534 жертв (571 убиты и 963 ранены). На территории, временно подконтрольной самопровозглашенным "республикам": 346 потерь (71 убитых и 275 раненых). В других регионах Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), находившиеся под контролем Украины на момент гибели: 2352 погибших (1151 и 1201 ранены).

Стало известно, что большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

ООН считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается. К тому же многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Речь идет, например, о Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковской области), Попасной (Луганской области) и Бородянке (Киевская область). В этих районах есть информация о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

ООН также обращает внимание на отчет Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8 часов утра 10 апреля по местному времени в ходе полномасштабной войны погибли 176 детей, по меньшей мере 336 получили ранения.

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