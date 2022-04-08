С начала полномасштабной войны в Украине государства-партнеры выдворили 443 российских дипломата

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Мир реагирует на дерзкую войну РФ высылкой российских дипломатов. С начала вторжения России на территорию Украины государства-партнеры выдворили 443 сотрудника российских дипломатических учреждений", – говорится в сообщении.

США, Великобритания, Чехия существенно сократили дипломатическое присутствие государства-агрессора еще до разрешения Россией полномасштабной войны. В министерстве отмечают, что этот шаг – акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ. Мероприятие нанесло удар по способностям РФ вести агрессивную политику, взрывать мир и безопасность в Европе и препятствовать помощи Украины.

"Российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь искривить действительность и скрыть настоящее лицо Кремля. Высылка дипломатов – прямой ответ демократического общества на преступления российского режима", – добавляют в ведомстве.

8 апреля стало известно, что Россия выслала 45 сотрудников посольства и консульства Польши. В министерстве заявили, что сотрудники были объявлены "персонами нон грата" в ответ на высылку Варшавой российских дипломатов из Польши в прошлом месяце.