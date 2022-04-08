С начала полномасштабной войны в Украине государства-партнеры выдворили 443 российских дипломата
С начала вторжения России на территорию Украины государства-партнеры выдворили 443 сотрудника российских дипломатических учреждений
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
"Мир реагирует на дерзкую войну РФ высылкой российских дипломатов. С начала вторжения России на территорию Украины государства-партнеры выдворили 443 сотрудника российских дипломатических учреждений", – говорится в сообщении.
"Российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь искривить действительность и скрыть настоящее лицо Кремля. Высылка дипломатов – прямой ответ демократического общества на преступления российского режима", – добавляют в ведомстве.
- 8 апреля стало известно, что Россия выслала 45 сотрудников посольства и консульства Польши. В министерстве заявили, что сотрудники были объявлены "персонами нон грата" в ответ на высылку Варшавой российских дипломатов из Польши в прошлом месяце.
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