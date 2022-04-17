С начала полномасштабной войны в Канаду прибыли почти 17 тыс. беженцев из Украины
По данным Агентства пограничной службы Канады, в страну уже прибыли около 17 тысяч украинских беженцев. В стране ожидают около 90 тысяч украинцев
Об этом пишет Toronto Sun.
Издание сообщает, что Отдел Конгресса украинцев Канады (ККУ) в Торонто обеспокоен вызовами, ожидающими десятки тысяч людей, которые прибудут в Канаду.
"Мы получаем предложения от людей со всего мира по домам и квартирам. Общество, вероятно, может принять несколько тысяч семей; но кроме этого это будет очень сложно",- сказал Петр Штурин из УКУ.
По его словам, тысячи людей открыли свои дома, некоторые совершенно незнакомые люди.
"Наибольшая проблема - это жилье. Это очень сложно. К счастью, провинция предоставляет медицинское обслуживание", - сказал Щурин, объяснив, что 95% беженцев - женщины и дети, и многим будет трудно найти жилье и работу.
В столице Канады Оттави сообщили, что большинство запросов на визу поступают в Варшаве (Польша) и Берлине (Германия). Ранее правительство Канады сообщало, что они предоставят чартерные рейсы тем, кто в этом нуждается. Также предлагают шесть недель финансовой поддержки и две недели временного проживания.
С тех пор, как Канада обнародовала меры по помощи украинцам, на 10 апреля она получила 140 877 заявлений на получение визы на временное проживание. Около 46 417 было утверждено.
- Напомним, 14 апреля канадское правительство решило направить украиноязычных военнослужащих Вооруженных сил Канады в Польшу для поддержки украинских беженцев.
- Также страна предоставила Украине кредит в 500 млн долларов. Денежные средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.
- 11 апреля правительство Канады одобрило новые экономические санкции, предусматривающие ограничения для 33 предприятий российского оборонного сектора.
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