С начала полномасштабной войны в Канаду прибыли почти 17 тыс. беженцев из Украины

Об этом пишет Toronto Sun.



Издание сообщает, что Отдел Конгресса украинцев Канады (ККУ) в Торонто обеспокоен вызовами, ожидающими десятки тысяч людей, которые прибудут в Канаду.



"Мы получаем предложения от людей со всего мира по домам и квартирам. Общество, вероятно, может принять несколько тысяч семей; но кроме этого это будет очень сложно",- сказал Петр Штурин из УКУ.



По его словам, тысячи людей открыли свои дома, некоторые совершенно незнакомые люди.



"Наибольшая проблема - это жилье. Это очень сложно. К счастью, провинция предоставляет медицинское обслуживание", - сказал Щурин, объяснив, что 95% беженцев - женщины и дети, и многим будет трудно найти жилье и работу.



В столице Канады Оттави сообщили, что большинство запросов на визу поступают в Варшаве (Польша) и Берлине (Германия). Ранее правительство Канады сообщало, что они предоставят чартерные рейсы тем, кто в этом нуждается. Также предлагают шесть недель финансовой поддержки и две недели временного проживания.



С тех пор, как Канада обнародовала меры по помощи украинцам, на 10 апреля она получила 140 877 заявлений на получение визы на временное проживание. Около 46 417 было утверждено.

Напомним, 14 апреля канадское правительство решило направить украиноязычных военнослужащих Вооруженных сил Канады в Польшу для поддержки украинских беженцев.

Также страна предоставила Украине кредит в 500 млн долларов. Денежные средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.

11 апреля правительство Канады одобрило новые экономические санкции, предусматривающие ограничения для 33 предприятий российского оборонного сектора.