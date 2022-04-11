С начала полномасштабной войны в Эстонию прибыли около 30 тыс. украинских беженцев
С 24 февраля Эстония приняла в общей сложности 28 961 вынужденно переселенных людей из Украины
Об этом сообщает ERR.
В Эстонию прибыли 490 человек, спасающихся от войны в Украине, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны страны.
Среди прибывших 129 детей. 230 человек сообщили, что они едут по транзиту через Эстонию в другую страну.
В пятницу прибыло более 600 украинцев.
За временной защитой в Эстонии обратилось 18 530 человек.
- Ранее эстонские пограничники отменили визы нескольким лицам, которые при пересечении границы использовали символику, обозначающую себя белорусскими и российскими захватчиками во время войны в Украине.
- Эстония послала Украине более 10 тонн оборудования для восстановления электролиний, разрушенных в результате войны.
- Также в правительстве Эстонии договорились прекратить импорт российского газа в страну до конца 2022 года и компенсировать эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу.
- Позже Эстония передала Украине большую партию военной помощи. Кроме оружия, был направлен гуманитарный и медицинский груз от местных предпринимателей.
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