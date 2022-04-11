English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины С начала полномасштабной войны в Эстонию прибыли около 30 тыс. украинских беженцев

С начала полномасштабной войны в Эстонию прибыли около 30 тыс. украинских беженцев

11 апреля, 2022 понедельник
09:37
беженцы из Украины

С 24 февраля Эстония приняла в общей сложности 28 961 вынужденно переселенных людей из Украины

Об этом сообщает ERR.

В Эстонию прибыли 490 человек, спасающихся от войны в Украине, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны страны.

Среди прибывших 129 детей. 230 человек сообщили, что они едут по транзиту через Эстонию в другую страну.
В пятницу прибыло более 600 украинцев.
За временной защитой в Эстонии обратилось 18 530 человек.

  • Ранее эстонские пограничники отменили визы нескольким лицам, которые при пересечении границы использовали символику, обозначающую себя белорусскими и российскими захватчиками во время войны в Украине.
  • Эстония послала Украине более 10 тонн оборудования для восстановления электролиний, разрушенных в результате войны.
  • Также в правительстве Эстонии договорились прекратить импорт российского газа в страну до конца 2022 года и компенсировать эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу.
  • Позже Эстония передала Украине большую партию военной помощи. Кроме оружия, был направлен гуманитарный и медицинский груз от местных предпринимателей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Эстония
Читайте также:
Крістіне Ламбрехт
9 апреля, 2022 суббота
Мы достигли предела, Германия больше не готова поставлять Украине оружие с армейских складов, - министр обороны
Віталій Портников
9 апреля, 2022 суббота
Предлагаю перенести День победы во Второй мировой войне на 8 мая, а 9 мая сделать Днем траура – Портников
Віктор Орбан
10 апреля, 2022 воскресенье
Смехом над событиями в Буче Орбан вырыл сам себе яму, - Дещица
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 29.9
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 апреля
10:48
В Романовке на Киевщине открыли для проезда временный насыпной мост
10:33
Россияне активно используют в Харьковской области мины отложенного действия, - глава ОВА Синегубов
10:11
Южный мост в Киеве открыли для частного транспорта
10:01
На 11 апреля в Украине согласовали 9 гуманитарных коридоров
09:53
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 183 ребенка, - Денисова
09:27
Оккупанты с целью взятия Мариуполя могут применить фосфорные бомбы в Донецкой области, - британская разведка
09:07
Более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
09:01
Binance
Binance выпустит криптовалютную карту для украинских мигрантов
08:50
Каритас раздаст 20 000 продуктовых наборов пострадавшим от войны
08:40
Оккупанты обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины: повреждены 5 локомотивов и колеи
08:21
Россия может нанести сильные удары по Днепру и Одессе с целью раздела Украины, - капитан ВМС США
08:19
Италия выделила €610 млн в поддержку украинских беженцев
08:15
Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 млн, - посол
08:04
Эксклюзив
Россияне за 10 апреля 66 раз били по Харьковщине, есть погибшие. Обстрелы не имеют никакого стратегического значения, кроме устрашения, – депутат облсовета
07:49
ВСУ отбили атаку врага под Золотым в Луганской области, - Гайдай
07:28
В Украине появился чатбот о трудовых отношениях в условиях войны
07:14
В ФСБ России провели "чистку" среди кадров, ответственных за разведку и аналитику по ситуации в Украине, - Bellingcat
06:59
В ближайшие дни оккупанты попытаются возобновить наступление на Слобожанщине, - свод Генштаба
06:52
Зеленский создал городскую военную администрацию в Константиновке Донецкой области
06:47
В Украине планируют засеять 70% посевных площадей, половина из которых уйдет на экспорт — Минагро
06:40
С начала полномасштабной войны в Украине ООН насчитала около 1800 погибших среди мирных жителей
06:37
УЗ обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 11 апреля
06:32
Из Украины в Европу выехали уже 4,5 млн беженцев, - ООН
06:13
Уже 42 страны обратились в Гаагу из-за военных преступлений России в Украине, - министр юстиции
06:06
В Бузовой в Киевской области обнаружили могилу с погибшими украинцами, - британская разведка
05:54
За неделю в Киевской области обезвредили 11 тыс. боеприпасов, - председатель ОВА
05:38
Виктор Ляшко
Ляшко: пули, которые медики извлекают из раненых, будут в судах доказательствами преступлений РФ в Украине
05:36
В столице Австрии зажгли тысячу свечей в память о погибших украинцах в войне с Россией
05:18
Карл Негаммер
Канцлер Австрии встретится с Путиным в Москве 11 апреля: обсудить диалог Украины и РФ
04:59
ВВП Украины
Всемирный банк прогнозирует, что из-за войны ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%
04:43
После обучения в Соединенных Штатах в Украину возвращаются военные ВСУ, - министр обороны США
04:31
Во втором туре президентских выборов Макрон победит Ле Пен с отрывом в несколько процентов, - социологические опросы
04:15
Стратегическая ошибка Путинского режима: летом Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, – СМИ
02:05
Эммануель Макрон
На выборах президента Франции посчитали 90% голосов: Макрон набрал более 27%
01:46
Руслан Стефанчук
Стефанчук об отказе спикера парламента Грузии приехать в Бучу: уместно ли называть "неуместным" приглашение разделить горе?
01:24
В Херсонской области россияне создали три застенки, - Арестович
01:06
В сутки противовоздушная оборона уничтожила 11 целей россиян, среди них - самолет
00:51
Новые убитые и сообщения об изнасиловании. - разведка Великобритании о действиях россиян в Киевской области
00:48
Эскадрилья Су-27
В Воронеже армия России накапливает десятки тяжелых истребителей. Есть спутниковые фото, - Orion Intel
00:33
Россия не отказалась от планов захватить всю Украину, - Маляр
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV