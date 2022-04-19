С начала полномасштабной войны в Болгарию прибыли более 180 тыс. беженцев из Украины

Об этом сообщает Seenews со ссылкой на главу группы по урегулированию кризиса беженцев в Болгарии Валерию Рачеву.



По его словам, Болгария сможет принять около 200 тысяч украинских беженцев. В конце мая правительство сосредоточится на интеграции остающихся в стране украинских беженцев.



Издание отмечает, что на этой неделе правительство начнет выплачивать в общей сложности 15 млн левов (8,3 млн долларов/7,7 млн ​​евро) владельцам гостиниц, принимающих украинских беженцев.



Ранее министерство регионального развития страны сообщало, что правительство перенаправит более 60 миллионов левов (деньги ЕС) в поддержку местных властей в работе с въезжающими в страну беженцами. По оценкам ЕС, в 2022 и следующем году потребуется около 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов) для преодоления кризиса беженцев в Европе.



Напомним, 11 апреля мы сообщали , что украинских беженцев, размещенных в курортных городах Болгарии, попросят выселиться из гостиниц. Программа, которая сейчас действует в стране, позволяет украинским беженцам бесплатно проживать и питаться в отеле до 31 мая.



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