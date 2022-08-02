Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев, всего с 24 февраля зафиксировано 10 107 957 пересечений границы со стороны Украины. Об этом свидетельствуют подсчеты ведомства.

Венгрия приняла более полумиллиона украинских беженцев с начала полномасштабной войны.

В Германии по состоянию на конец июля официально зарегистрировано 915 тыс. переселенцев из Украины, вынужденных покинуть страну из-за российской агрессии

С начала полномасштабного вторжения России более 100 000 украинцев прибыли в Великобританию по двум специальным схемам

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