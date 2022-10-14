Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что на деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Так, в Изюме вернули свет на изюмский хлебзавод, что обеспечит работой 1,5 тыс. человек. Начала работу Укрпочта. Также была начата программа по возвращению света для 10 тыс. жителей.

Почти полностью восстановлено питание в Балаклее: у света около 15 тыс. жителей. В Купянске около 4 тыс. жителей имеют свет. Из-за проблем с электроснабжением без света на деоккупированной Харьковщине покидают более 116 тыс. жителей.

В Херсонской области в освобожденных пунктах уже, по возможности, работают полицейские с целью восстановления правопорядка и документирования военных преступлений. Некоторые из деоккупированных населенных пунктов получили гуманитарную помощь. Кроме того, приступили к работе три отделения Новой Почты. Продолжаются мероприятия по возобновлению энергообеспечения и мобильной связи.

Также Тимошенко сообщил, что продолжаются работы по восстановлению разрушенных объектов. Так, в Сумской области восстановлено 1204 объекта, в Запорожской – 1147 объектов, а в Николаевской – 1804 объекта.

12 октября стало известно, что ВСУ уволили 75 населенных пунктов в Херсонской области.