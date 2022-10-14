С начала полномасштабной войны украинские военные освободили 1620 населенных пунктов
С 24 февраля 2022 года украинские военные деоккупировали 1620 населенных пунктов Украины от российских захватчиков
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что на деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Так, в Изюме вернули свет на изюмский хлебзавод, что обеспечит работой 1,5 тыс. человек. Начала работу Укрпочта. Также была начата программа по возвращению света для 10 тыс. жителей.
Почти полностью восстановлено питание в Балаклее: у света около 15 тыс. жителей. В Купянске около 4 тыс. жителей имеют свет. Из-за проблем с электроснабжением без света на деоккупированной Харьковщине покидают более 116 тыс. жителей.
В Херсонской области в освобожденных пунктах уже, по возможности, работают полицейские с целью восстановления правопорядка и документирования военных преступлений. Некоторые из деоккупированных населенных пунктов получили гуманитарную помощь. Кроме того, приступили к работе три отделения Новой Почты. Продолжаются мероприятия по возобновлению энергообеспечения и мобильной связи.
Также Тимошенко сообщил, что продолжаются работы по восстановлению разрушенных объектов. Так, в Сумской области восстановлено 1204 объекта, в Запорожской – 1147 объектов, а в Николаевской – 1804 объекта.
- 12 октября стало известно, что ВСУ уволили 75 населенных пунктов в Херсонской области.
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