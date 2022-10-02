Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в facebook.

"По состоянию на сегодняшний день уже проведены 24 обмена, 808 человек возвращены из российского плена.

Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыщут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и, во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными", - написала Маляр.

Она добавила, что еще в начале широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина создан координационный штаб по вопросам обращению с военнопленными.

"На сегодняшний день штабом проведены 380 личных приемов людей, которые искали своих без вести пропавших родственников, и более 3000 консультаций по телефону – все это активная ежедневная работа. Также штабом проработано более 6000 запросов о статусе лица. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семей военнослужащих", - отметила Маляр.

В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины

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